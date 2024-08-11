Глава Беловского района Курской области сообщил о заходе украинских ДРГ

Позже временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов также сообщил о заходе диверсантов в Беловский район. По его словам, это была одна ДРГ. Военным удалось стабилизировать ситуацию. Сейчас в Беловском и соседнем Обоянском районе боестолкновений нет.





Беловский район расположен примерно в 16,5 километра к югу от города Суджи, около которого продолжаются бои с ВСУ. Вечером 10 августа военные блогеры публиковали непроверенные сведения о прорыве украинских военных в Беловском районе. Минобороны России это не комментировало.





В слободе Белой (центр района) обстановка спокойная, боевые действия не ведутся, передает корреспондент РИА Новости. Он объехал слободу по окружной дороге и убедился, что в ее окрестностях стрельба не слышна, противника не видно, боев нет. Местные жители также рассказали, что вокруг Белой нет боевых действий, противника вблизи нет, стрельбы не слышно.





Врио губернатора Курской области поручил главе Беловского района ускорить выполнение решения оперативного штаба об эвакуации.





Бои с украинскими силами продолжаются в Курской области с 6 августа. В тот день подразделения противника зашли в Суджанский и Кореневский районы на границе с Сумской областью Украины. 7 августа начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что продвижение противника вглубь российской территории остановлено. По словам генерала армии, целью атаки ВСУ является захват участка территории Суджанского района Курской области. По данным Минобороны на 10 августа, за несколько дней боев противник потерял до 1120 военных и 140 единиц бронетехники.