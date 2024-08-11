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Житель Курской области задержал сдавшегося солдата ВСУ
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Юрий Ведрашко передал украинского бойца российской военной полиции undefined
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Житель Курской области задержал сдавшегося солдата ВСУ

Юрий Ведрашко передал украинского бойца российской военной полиции

Член добровольной народной дружины, житель деревни Журавли Кореневского района Курской области Юрий Ведрашко задержал и передал военной полиции сдавшегося бойца ВСУ. Об этом вечером 10 августа сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.


Дезертира зовут Михаил. По словам Ведрашко, он сидел на лавочке в деревне, к нему подошел незнакомый мужчина и попросил воды. Незнакомец сказал, что он с Украины. По словам дезертира, когда российские войска открыли огонь по его подразделению, один БТР успел проскочить через канаву, второй не успел и упал в нее. Командир приказал вылезать из бронетранспортера и убегать. Боец увидел рядом кусты, бросил автомат и бронежилет и «утек» в деревню Журавли, рассказал Ведрашко.


Михаил увидел БТР в деревне и подождал, пока он уедет, потом подошел к Ведрашко. Дезертир объяснил, что не хочет воевать с россиянами, его заставили — отобрали документы и другие вещи, выдали военный билет и отправили в войска. Сначала мужчина попал в ВДВ, потом его перебросили к разведчикам. Михаил подумал, что из-за близости места службы к границе с РФ ему будет проще сбежать. По словам Михаила, которые приводит Ведрашко, многие на Украине не хотят воевать. 

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Россиянин подвез сдавшегося бойца ВСУ до города Льгова и передал военной полиции. Правоохранители сказали украинцу, что в РФ ему «будет лучше», чем на Украине.


В приграничных районах Курской области с 6 августа идут бои с подразделениями Вооруженных сил Украины. ВСУ вошли в Суджанский и Кореневский районы на границе с Сумской областью Украины. По данным Минобороны России на 10 августа, за несколько дней противник потерял до 1120 военных и 140 единиц бронетехники.

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#военнопленные #украина #курская область #рф
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