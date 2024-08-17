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Вице-губернатор Приморья Ефремов отправился освобождать Курскую область от ВСУ
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Он возглавит отряд «Тигр» undefined
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Вице-губернатор Приморья Ефремов отправился освобождать Курскую область от ВСУ

Он возглавит отряд «Тигр»

Приморский вице-губернатор Сергей Ефремов поехал освобождать Курскую область от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Олег Кожемяко.


Сергею Ефремову 51 год. Он окончил Военную академию Генштаба, в разные годы был вице-мэром Уссурийска и заместителем председателя ДОСААФ России по экономике и финансам, после чего возглавил добровольческий отряд «Тигр» — его сформировали летом 2022-го на базе 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. 


Как отметил Кожемяко, бойцы отряда «Тигр», вернувшиеся домой с СВО, решили отправиться в Курскую область для освобождения территории от украинских войск.


В феврале 2024-го Ефремова назначили вице-губернатором, курирующим внутреннюю политику Приморского края. Он удостоен звания «Герой Приморья» за участие в спецоперации. 

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