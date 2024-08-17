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Reuters: США ограничили ВСУ в применении американской техники в Курской области
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Причиной этого издание называет желание Вашингтона избежать прямого конфликта с Москвой undefined
Новости

Reuters: США ограничили ВСУ в применении американской техники в Курской области

Причиной этого издание называет желание Вашингтона избежать прямого конфликта с Москвой

Хотя США публично заявили, что операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области является «защитным шагом», однако вместе с этим обеспокоены возможной эскалацией из-за использования в наступлении американского оружия. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. 


По словам собеседников агентства, в Вашингтоне опасаются «возможных осложнений» в случае продвижения украинских войск вглубь территории России. 


15 августа в Минобороны сообщили, что в России создали координационный совет по вопросам военной безопасности приграничных районов. Заседание совета провел глава оборонного ведомства Андрей Белоусов. 


Совет будет решать вопросы безопасности Белгородской, Брянской и Курской областей. Его цель — обеспечение вооружением российских войск, защищающих границу.


Кроме того, совет будет обеспечивать инженерное обустройство регионов, заниматься военно-медицинскими поставками, помогать гражданским властям эвакуировать население, а также налаживать информирование и обеспечивать защиту гражданского населения и инфраструктуры.

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