Reuters: США ограничили ВСУ в применении американской техники в Курской области

Хотя США публично заявили, что операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области является «защитным шагом», однако вместе с этим обеспокоены возможной эскалацией из-за использования в наступлении американского оружия. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.





По словам собеседников агентства, в Вашингтоне опасаются «возможных осложнений» в случае продвижения украинских войск вглубь территории России.





15 августа в Минобороны сообщили, что в России создали координационный совет по вопросам военной безопасности приграничных районов. Заседание совета провел глава оборонного ведомства Андрей Белоусов.





Совет будет решать вопросы безопасности Белгородской, Брянской и Курской областей. Его цель — обеспечение вооружением российских войск, защищающих границу.





Кроме того, совет будет обеспечивать инженерное обустройство регионов, заниматься военно-медицинскими поставками, помогать гражданским властям эвакуировать население, а также налаживать информирование и обеспечивать защиту гражданского населения и инфраструктуры.