Новости
Новости 18+
St
РИА Новости: Под Курском 24 украинских боевика сдались в плен
18+
ВСУ зашли на территорию региона 6 августа undefined
Новости

РИА Новости: Под Курском 24 украинских боевика сдались в плен

ВСУ зашли на территорию региона 6 августа

Недалеко от села Комаровка в Курской области 24 украинских военнослужащих сдались в плен, сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя российских силовых структур. Министерство обороны РФ пока не комментировало эту информацию. 


По данным агентства, сдавшиеся бойцы служили в подразделении 22-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Собеседник РИА Новости также заявил, что военные сдались в плен «организованно», выйдя на связь через специально созданный для этого Telegram-канал.


15 августа главком ВСУ Александр Сырский на Ставке верховного главнокомандующего заявил о создании украинской «военной комендатуры» на территории Курской области. Структуру возглавил генерал-майор Эдуард Москалев. По словам Сырского, «комендатура» необходима «для поддержания правопорядка и обеспечения первоочередных потребностей населения на подконтрольных территориях».

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#всу #пленные #курск
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...