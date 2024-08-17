РИА Новости: Под Курском 24 украинских боевика сдались в плен

Недалеко от села Комаровка в Курской области 24 украинских военнослужащих сдались в плен, сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя российских силовых структур. Министерство обороны РФ пока не комментировало эту информацию.





По данным агентства, сдавшиеся бойцы служили в подразделении 22-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Собеседник РИА Новости также заявил, что военные сдались в плен «организованно», выйдя на связь через специально созданный для этого Telegram-канал.





15 августа главком ВСУ Александр Сырский на Ставке верховного главнокомандующего заявил о создании украинской «военной комендатуры» на территории Курской области. Структуру возглавил генерал-майор Эдуард Москалев. По словам Сырского, «комендатура» необходима «для поддержания правопорядка и обеспечения первоочередных потребностей населения на подконтрольных территориях».