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Дрон ВСУ сбросил снаряд на дорогу у энергоблоков ЗАЭС
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На станции сейчас находятся инспекторы МАГАТЭ, они посетили место инцидента undefined
Новости

Дрон ВСУ сбросил снаряд на дорогу у энергоблоков ЗАЭС

На станции сейчас находятся инспекторы МАГАТЭ, они посетили место инцидента

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали при помощи беспилотника дорогу, находящуюся около энергоблоков Запорожской АЭС. Об этом заявили представители станции в официальном Telegram-канале АЭС.


Отмечается, что в 07:00 дрон ВСУ «сбросил заряд на дорогу, которая идет вдоль энергоблоков с внешней стороны периметра». Указано также, что эту дорогу постоянно используют сотрудники. 


«Никто не пострадал, но в очередной раз создана прямая угроза безопасности персонала и станции», — говорится в сообщении. 


Инспекторы МАГАТЭ, присутствующие на станции, «были проинформированы о случившемся и посетили место падения снаряда», указали сотрудники АЭС.


16 августа в УВД военно-гражданской администрации Харьковской области заявили, что ВСУ планируют нанести удары по Курской и Запорожской АЭС. В МИД Украины опровергли эту информацию.  

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Сотрудники Запорожской АЭС заявили об отсутствии угрозы обрушения станции

Ранее ВСУ атаковали объект беспилотниками 12 августа 2024
Dailystorm - Сотрудники Запорожской АЭС заявили об отсутствии угрозы обрушения станции
#всу #запорожская аэс #магатэ
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