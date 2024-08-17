Дрон ВСУ сбросил снаряд на дорогу у энергоблоков ЗАЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали при помощи беспилотника дорогу, находящуюся около энергоблоков Запорожской АЭС. Об этом заявили представители станции в официальном Telegram-канале АЭС.





Отмечается, что в 07:00 дрон ВСУ «сбросил заряд на дорогу, которая идет вдоль энергоблоков с внешней стороны периметра». Указано также, что эту дорогу постоянно используют сотрудники.





«Никто не пострадал, но в очередной раз создана прямая угроза безопасности персонала и станции», — говорится в сообщении.





Инспекторы МАГАТЭ, присутствующие на станции, «были проинформированы о случившемся и посетили место падения снаряда», указали сотрудники АЭС.





16 августа в УВД военно-гражданской администрации Харьковской области заявили, что ВСУ планируют нанести удары по Курской и Запорожской АЭС. В МИД Украины опровергли эту информацию.