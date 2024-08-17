Минобороны России пригрозило «жесткими ответными военными и военно-техническими мерами» в случае удара ВСУ по Курской АЭС

В Министерстве обороны России заявили, что осведомлены о подготовке Вооруженных сил Украины (ВСУ) к нанесению удара по Курской АЭС, и такие действия будут расценены российской стороной как нарушение конвенции ООН «О борьбе с актами ядерного терроризма».
«В случае начала реализации киевским режимом преступных планов, направленных на создание в европейской части континента техногенной катастрофы с радиоактивным заражением огромных территорий, будут немедленно приняты жесткие ответные военные и военно-технические меры», — сказано в сообщении Минобороны.
Военное ведомство отмечает, что планы по удару по АЭС Киев разрабатывает при поддержке западных союзников. Целью данной провокации является обвинение России в «самообстреле» станции для создания оснований нанесения ударов по ядерным объектам на Украине, добавили в Минобороны.
16 августа в УВД военно-гражданской администрации Харьковской области заявили, что ВСУ планируют нанести удары по Курской и Запорожской АЭС. В МИД Украины опровергли эту информацию.