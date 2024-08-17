Из-за пикника с костром в турецком Измире начался крупный пожар: сгорели около 20 домов, порядка 80 человек отравились дымом

В результате пожара в Измире и его окрестностях пострадали 78 местных жителей. В больницах сейчас проходят лечение 29 человек. На данный момент эвакуированы жители 87 домов и 45 рабочих мест, сгорели 16 построек.





Пожар начался в лесном массиве близ Измира утром 16 августа. Вскоре огонь распространился на жилые кварталы.





В регион было направлено большое количество пожарных и медицинских бригад. В ликвидации пожара задействованы пять самолетов, 15 вертолетов, 46 наземных транспортных средств, 10 водовозов, четыре бульдозера и четыре группы спасателей, работающих как с воздуха, так и с земли.

Причиной крупного природного пожара оказался костер, разведенный тремя местными жителями, сообщил в эфире канала TRT Haber министр сельского и лесного хозяйства страны Ибрагим Юмаклы.