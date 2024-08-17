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Путин назначил Анну Цивилеву статс-секретарем — замминистра обороны
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С июня она занимала пост замминистра обороны, также Цивилева возглавляет госфонд «Защитники Отечества» undefined
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Путин назначил Анну Цивилеву статс-секретарем — замминистра обороны

С июня она занимала пост замминистра обороны, также Цивилева возглавляет госфонд «Защитники Отечества»

Президент России Владимир Путин назначил замглавы Минобороны Анну Цивилеву статс-секретарем — заместителем министра обороны. Соответствующий указ был опубликован на портале правовых актов.


«Назначить Цивилеву Анну Евгеньевну статс-секретарем — заместителем министра обороны Российской Федерации, освободив ее от занимаемой должности», — говорится в документе. 


Указ вступает в силу со дня его подписания.


В апреле 2023 года Цивилева также была назначена председателем государственного фонда поддержки участников военной операции «Защитники Отечества», а в июне — замом министра обороны. 


Ее муж — министр энергетики Сергей Цивилев. Он занял эту должность в мае, до этого возглавлял Кемеровскую область.

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#минобороны #цивилева #владимир путин
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