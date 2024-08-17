Путин назначил Анну Цивилеву статс-секретарем — замминистра обороны

Президент России Владимир Путин назначил замглавы Минобороны Анну Цивилеву статс-секретарем — заместителем министра обороны. Соответствующий указ был опубликован на портале правовых актов.





«Назначить Цивилеву Анну Евгеньевну статс-секретарем — заместителем министра обороны Российской Федерации, освободив ее от занимаемой должности», — говорится в документе.





Указ вступает в силу со дня его подписания.





В апреле 2023 года Цивилева также была назначена председателем государственного фонда поддержки участников военной операции «Защитники Отечества», а в июне — замом министра обороны.





Ее муж — министр энергетики Сергей Цивилев. Он занял эту должность в мае, до этого возглавлял Кемеровскую область.