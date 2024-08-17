Минобороны России сообщило об отражении атак близ трех сел в Курской области

В пресс-службе ведомства рассказали также о поиске в лесных массивах мобильных групп ВСУ. Они пытались «проникнуть вглубь российской территории в направлении Алексеевского и Каучука».





За сутки Украина потеряла до 300 человек, 31 единицу бронетехники, включая три танка, отчитались в Минобороны.





Также в ведомстве заявили, что потери ВСУ за время боевых действий в Курском приграничье составили до 3160 человек, 44 танка и 43 БТР.