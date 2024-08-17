Новости
Новости 18+
St
Минобороны России сообщило об отражении атак близ трех сел в Курской области
18+
По данным ведомства, общие потери ВСУ в регионе превысили три тысячи военных undefined
Новости

Минобороны России сообщило об отражении атак близ трех сел в Курской области

По данным ведомства, общие потери ВСУ в регионе превысили три тысячи военных

Российские военнослужащие отразили атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении Коренево, Русского и Черкасского Поречного на Курском направлении, заявили в Минобороны.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

В пресс-службе ведомства рассказали также о поиске в лесных массивах мобильных групп ВСУ. Они пытались «проникнуть вглубь российской территории в направлении Алексеевского и Каучука».


За сутки Украина потеряла до 300 человек, 31 единицу бронетехники, включая три танка, отчитались в  Минобороны.


Также в ведомстве заявили, что потери ВСУ за время боевых действий в Курском приграничье составили до 3160 человек, 44 танка и 43 БТР.

#сво #украина #минобороны #курск
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...