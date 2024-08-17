Минобороны России сообщило об отражении атак близ трех сел в Курской области

Российские военнослужащие отразили атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении Коренево, Русского и Черкасского Поречного на Курском направлении, заявили в Минобороны.
В пресс-службе ведомства рассказали также о поиске в лесных массивах мобильных групп ВСУ. Они пытались «проникнуть вглубь российской территории в направлении Алексеевского и Каучука».
За сутки Украина потеряла до 300 человек, 31 единицу бронетехники, включая три танка, отчитались в Минобороны.
Также в ведомстве заявили, что потери ВСУ за время боевых действий в Курском приграничье составили до 3160 человек, 44 танка и 43 БТР.