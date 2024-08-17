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«Ъ»: Два полковника ФСБ получили по девять лет строгого режима за взятки от католических священников
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Суд также приговорил их к штрафу в размере 39,3 миллиона рублей undefined
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«Ъ»: Два полковника ФСБ получили по девять лет строгого режима за взятки от католических священников

Суд также приговорил их к штрафу в размере 39,3 миллиона рублей

Два полковника ФСБ получили сроки за взятки от католических священнослужителей. Офицеры заставили их заплатить почти 20 миллионов рублей за покровительство в судах и госведомствах. Об этом пишет «Коммерсантъ». 


По данным газеты, Евгению Лобанову и Денису Карманову дали по девять лет колонии строгого режима, решение вынес 235-й гарнизонный военный суд Москвы. После освобождения они три года не смогут занимать руководящие посты в госведомствах, суд также приговорил их к штрафу в размере 39,3 миллиона рублей.


Карманов и Лобанов признали свою вину, но настаивали, что не могли влиять на чиновников и судей, а потому их преступление следует переквалифицировать из взяточничества на менее тяжкое мошенничество в особо крупном размере, но суд согласился с позицией обвинения.


В Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве не смогли прокомментировать приговор, пишет «Коммерсантъ». 


По информации СМИ, офицеры служили во второй службе ФСБ — подразделении по защите конституционного строя. Отмечается, что Лобанов ранее проходил свидетелем по первому уголовному делу полковника МВД Дмитрия Захарченко, обвиняемого в получении взяток.

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#взятки #суд #приговор
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