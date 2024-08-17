«Ъ»: Два полковника ФСБ получили по девять лет строгого режима за взятки от католических священников

Два полковника ФСБ получили сроки за взятки от католических священнослужителей. Офицеры заставили их заплатить почти 20 миллионов рублей за покровительство в судах и госведомствах. Об этом пишет «Коммерсантъ».





По данным газеты, Евгению Лобанову и Денису Карманову дали по девять лет колонии строгого режима, решение вынес 235-й гарнизонный военный суд Москвы. После освобождения они три года не смогут занимать руководящие посты в госведомствах, суд также приговорил их к штрафу в размере 39,3 миллиона рублей.





Карманов и Лобанов признали свою вину, но настаивали, что не могли влиять на чиновников и судей, а потому их преступление следует переквалифицировать из взяточничества на менее тяжкое мошенничество в особо крупном размере, но суд согласился с позицией обвинения.





В Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве не смогли прокомментировать приговор, пишет «Коммерсантъ».





По информации СМИ, офицеры служили во второй службе ФСБ — подразделении по защите конституционного строя. Отмечается, что Лобанов ранее проходил свидетелем по первому уголовному делу полковника МВД Дмитрия Захарченко, обвиняемого в получении взяток.