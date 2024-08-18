Умер французский актер Ален Делон

Французский актер Ален Делон умер в возрасте 88 лет, сообщают французские СМИ.
В последние годы Ален Делон редко появлялся на публике. В 2019 году актер перенес инсульт, который спровоцировал развитие болезни Альцгеймера.
В 2022 году сын актера Антони выпустил автобиографию, в которой рассказал о личных разговорах с отцом. Он писал, что Делон просил об эвтаназии, если окажется в коме и его жизнь будет зависеть от системы жизнеобеспечения.
Ален Делон был актером театра и кино, режиссером и сценаристом. Наибольшую известность он получил благодаря ролям в фильмах «Рокко и его братья» (1960), «На ярком солнце» (1960), «Самурай» (1967) и «Двое в городе» (1973).
Французский актер был лауреатом премии «Сезар» за лучшую мужскую роль в фильме «Наша история». В 2019 году Делон получил главную награду Каннского фестиваля — «Золотую пальмовую ветвь» за вклад в кинематограф.