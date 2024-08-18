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После атаки дронов в Ростовской области загорелся склад дизельного топлива
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К месту возгорания прибыл пожарный поезд undefined
Новости

После атаки дронов в Ростовской области загорелся склад дизельного топлива

К месту возгорания прибыл пожарный поезд

За ночь беспилотники ВСУ трижды атаковали Ростовскую область. После одной из атак в городе Пролетарске загорелось дизельное топливо на складах. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.

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Глава региона уточнил, что после повторной атаки дронов тушение пожара было приостановлено, но через час пожарные возобновили работу.

Голубев добавил, что к семи утра в Пролетарск прибыл пожарный поезд, который задействуют в тушении огня. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее Голубев сообщил, что в ночь на воскресенье, 18 августа, силами ПВО была отражена атака БПЛА самолетного типа.

#пожар #ростовская область #бпла
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