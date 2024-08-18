После атаки дронов в Ростовской области загорелся склад дизельного топлива

За ночь беспилотники ВСУ трижды атаковали Ростовскую область. После одной из атак в городе Пролетарске загорелось дизельное топливо на складах. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.
Глава региона уточнил, что после повторной атаки дронов тушение пожара было приостановлено, но через час пожарные возобновили работу.
Голубев добавил, что к семи утра в Пролетарск прибыл пожарный поезд, который задействуют в тушении огня. По предварительным данным, пострадавших нет.
Ранее Голубев сообщил, что в ночь на воскресенье, 18 августа, силами ПВО была отражена атака БПЛА самолетного типа.