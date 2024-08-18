Рогов: Задержан боевик ВСУ, похищавший мирных жителей и срочников в Курской области

По словам Рогова, украинские военные избивали и грузили в машины мирных жителей села Гончаровка на окраине Суджи Курской области. У вээсушников были с собой экшен-камеры, на которые они записывали издевательства над жителями и российскими срочниками и их похищения. Видео погрузки пленных российских солдат и мирных жителей Владимир Рогов также опубликовал.