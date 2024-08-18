Рогов: Задержан боевик ВСУ, похищавший мирных жителей и срочников в Курской области

Председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о задержании бойца ВСУ, который похищал мирных жителей в Курской области. Рогов написал об этом в своем Telegram-канале со ссылкой на собственные источники информации.
По словам Рогова, украинские военные избивали и грузили в машины мирных жителей села Гончаровка на окраине Суджи Курской области. У вээсушников были с собой экшен-камеры, на которые они записывали издевательства над жителями и российскими срочниками и их похищения. Видео погрузки пленных российских солдат и мирных жителей Владимир Рогов также опубликовал.
В ходе допроса, который провел замначальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны России Апти Алаудинов, задержанный боец ВСУ признался, что принимал участие в похищении гражданских лиц.
Ранее Апти Алаудинов сообщал, что на Курском направлении участились случаи, когда украинские военные сами сдаются в плен. Некоторые из них заявляли, что готовы вступить в Российскую армию, писали СМИ.