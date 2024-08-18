Второй мост через реку Сейм в Курской области разрушен

ВСУ разрушили второй мост через реку Сейм в селе Званное Курской области. Переправа для местных жителей была альтернативой другому уничтоженному мосту.
Мост был разрушен с помощью американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщил военкор Котенок в своем Telegram-канале. В округе остался всего один неразрушенный мост, уточнил Telegram-канал Mash.
Ранее сообщалось, что украинские войска уничтожили первый мост через реку Сейм в Глушковском районе. Атаку по нему ВСУ провели 16 августа.
Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что так противник хочет затруднить эвакуацию мирных жителей. Глава Глушковского района Павел Золотарев заверил, что вывоз жителей продолжится, разрушение моста на этом никак не сказалось.