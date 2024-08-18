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Лукашенко: Белоруссия помогает России снарядами
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РФ — союзник, подчеркнул белорусский президент undefined
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Лукашенко: Белоруссия помогает России снарядами

РФ — союзник, подчеркнул белорусский президент

Республика Беларусь помогает России поставками снарядов, поскольку РФ — союзник, который ведет боевые действия, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия 1».

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По его словам, он вместе с телеведущей Ольгой Скабеевой посетил предприятие, где производят боеприпасы. Она увидела снаряды, которые поставляют в Россию.

Также Лукашенко подчеркнул, что в Белоруссии этого не скрывают и что республика не может не помогать воюющему соседу, поскольку он их союзник.

В том же интервью Лукашенко сказал, что Вооруженные силы РФ не дадут ВСУ даже шанса перехватить инициативу в Курской области и российские силы одержат победу.

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