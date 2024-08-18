Российские военные уничтожили цех ВСУ по производству танковых пушек, РСЗО MLRS и HIMARS

Российские военные с помощью авиации, артиллерии и беспилотных летальных аппаратов уничтожили цех ВСУ по производству танковых пушек, реактивных систем залпового огня (РСЗО) MLRS и HIMARS, сообщило Минобороны России.
Также были поражены скопления живой силы и военной техники противника в 163 районах.
Средства ПВО России сбили семь снарядов РСЗО HIMARS, авиационную бомбу Hammer и 27 украинских беспилотников, 11 из которых были вне зоны спецоперации.
Всего за сутки ВСУ на Курском направлении потеряли более 300 военных и 27 единиц бронетехники, в том числе шесть танков, заявили в Министерстве обороны РФ.