Около 500 детей эвакуируют из лагерей в Туве из-за лесных пожаров

В Тандинском районе Республики Тыва лесной пожар достиг пятикилометровой зоны от населенных пунктов. Вследствие этого из детских лагерей эвакуируют около 500 школьников. Их доставят в город Кызыл, сообщил глава региона Владислав Ховалыг.
Всего на землях лесного фонда Тувы действует 31 лесной пожар на общей площади 2849 га. В республике с 17 августа введен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. Он предполагает запрет на посещение лесов.
По состоянию на 18 августа лесные пожары зарегистрированы в восьми регионах республики и еще одно возгорание — в государственном природном заповеднике «Азас».
К тушению пожаров привлечены 468 человек и 60 единиц техники. Вместе с тувинскими пожарными борьбу с огнем ведут более сотни сотрудников Авиалесоохраны Красноярского края, Иркутской области и Республики Хакасия, рассказали в правительстве Тувы.