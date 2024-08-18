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Около 500 детей эвакуируют из лагерей в Туве из-за лесных пожаров
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Возгорание достигло пятикилометровой зоны от населенных пунктов undefined
Новости

Около 500 детей эвакуируют из лагерей в Туве из-за лесных пожаров

Возгорание достигло пятикилометровой зоны от населенных пунктов

В Тандинском районе Республики Тыва лесной пожар достиг пятикилометровой зоны от населенных пунктов. Вследствие этого из детских лагерей эвакуируют около 500 школьников. Их доставят в город Кызыл, сообщил глава региона Владислав Ховалыг.

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Всего на землях лесного фонда Тувы действует 31 лесной пожар на общей площади 2849 га. В республике с 17 августа введен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. Он предполагает запрет на посещение лесов.

По состоянию на 18 августа лесные пожары зарегистрированы в восьми регионах республики и еще одно возгорание — в государственном природном заповеднике «Азас».

К тушению пожаров привлечены 468 человек и 60 единиц техники. Вместе с тувинскими пожарными борьбу с огнем ведут более сотни сотрудников Авиалесоохраны Красноярского края, Иркутской области и Республики Хакасия, рассказали в правительстве Тувы.

#тува #лесные пожары #эвакуация
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