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ВСУ использовали британские дроны при атаке на Курскую область
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В обсуждениях планов нападения участвуют специалисты из Великобритании undefined
Новости

ВСУ использовали британские дроны при атаке на Курскую область

В обсуждениях планов нападения участвуют специалисты из Великобритании

Вооруженные силы Украины использовали в ходе атаки на Курскую область поставленные Великобританией беспилотники. Кроме того, в обсуждениях планов украинского командования участвуют британские советники, пишет газета The Sunday Times со ссылкой на источники.

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сознательно допустил утечку информации об использовании британского оружия в Курской области, чтобы побудить Запад нарастить военные поставки Украине, допускает издание.

Для ускорения помощи Киеву в правительстве Британии после прихода к власти лейбористов создали специальный межведомственный отдел по Украине, состоящий из сотрудников МИД и Минобороны.

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми и руководитель британского военного ведомства Джон Хили стали активнее взаимодействовать с депутатами по теме украинского конфликта и провели совместный брифинг для 60 парламентариев, представляющих различные партии.

Также Стармер поручил Совету национальной безопасности королевства составить планы по расширению поддержки Украины. По его просьбе на прошлой неделе в Киев приезжал советник главы британского правительства по вопросам внешней политики Джон Бью.

Ранее сообщалось, что Минобороны Великобритании не стало отрицать информацию о том, что ВСУ использовали британские танки Challenger 2 при нападении на Курскую область.

#всу #британия #курская область
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