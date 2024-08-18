ВСУ использовали британские дроны при атаке на Курскую область

Вооруженные силы Украины использовали в ходе атаки на Курскую область поставленные Великобританией беспилотники. Кроме того, в обсуждениях планов украинского командования участвуют британские советники, пишет газета The Sunday Times со ссылкой на источники.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сознательно допустил утечку информации об использовании британского оружия в Курской области, чтобы побудить Запад нарастить военные поставки Украине, допускает издание.
Для ускорения помощи Киеву в правительстве Британии после прихода к власти лейбористов создали специальный межведомственный отдел по Украине, состоящий из сотрудников МИД и Минобороны.
Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми и руководитель британского военного ведомства Джон Хили стали активнее взаимодействовать с депутатами по теме украинского конфликта и провели совместный брифинг для 60 парламентариев, представляющих различные партии.
Также Стармер поручил Совету национальной безопасности королевства составить планы по расширению поддержки Украины. По его просьбе на прошлой неделе в Киев приезжал советник главы британского правительства по вопросам внешней политики Джон Бью.
Ранее сообщалось, что Минобороны Великобритании не стало отрицать информацию о том, что ВСУ использовали британские танки Challenger 2 при нападении на Курскую область.