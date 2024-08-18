Центробанк Ливии приостановил работу из-за похищения директора управления IT

Центральный банк Ливии сообщил о приостановке работы из-за похищения директора управления информационных технологий.
В заявлении Центробанка говорится, что директора управления Мусаба Мусаллима похитили в воскресенье утром из его дома и увезли в неизвестном направлении. Ряду других высокопоставленных лиц банка угрожали похищением.
Банк подчеркивает в своем заявлении, что приостанавливает всю деятельность и работу всех управлений и систем до тех пор, пока Мусаб Мусаллим не будет освобожден и не вернется к работе.
Ранее, 10 августа, СМИ сообщали, что в столице Ливии Триполи достигнуто соглашение о временном прекращении огня между враждующими сторонами.
В Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое называется Правительство национального единства (ПНЕ). Его поддерживает ООН и возглавляет Абдель Хамид Дбейба. Оно действует в Триполи. Второе правительство наделено полномочиями палаты представителей. Оно базируется в Бенгази, и им руководит Усама Хаммад.