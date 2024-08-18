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Центробанк Ливии приостановил работу из-за похищения директора управления IT
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Ряду других лиц банка угрожали похищением undefined
Новости

Центробанк Ливии приостановил работу из-за похищения директора управления IT

Ряду других лиц банка угрожали похищением

Центральный банк Ливии сообщил о приостановке работы из-за похищения директора управления информационных технологий.

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В заявлении Центробанка говорится, что директора управления Мусаба Мусаллима похитили в воскресенье утром из его дома и увезли в неизвестном направлении. Ряду других высокопоставленных лиц банка угрожали похищением.

Банк подчеркивает в своем заявлении, что приостанавливает всю деятельность и работу всех управлений и систем до тех пор, пока Мусаб Мусаллим не будет освобожден и не вернется к работе.

Ранее, 10 августа, СМИ сообщали, что в столице Ливии Триполи достигнуто соглашение о временном прекращении огня между враждующими сторонами.

В Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое называется Правительство национального единства (ПНЕ). Его поддерживает ООН и возглавляет Абдель Хамид Дбейба. Оно действует в Триполи. Второе правительство наделено полномочиями палаты представителей. Оно базируется в Бенгази, и им руководит Усама Хаммад.

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