Трое детей и преподаватель пострадали в летнем лагере во время проведения химических опытов

В летнем лагере под Тулой преподаватель и трое детей пострадали во время проведения химических опытов. Дети получили осколочные ранения и ожоги, а преподавателю оторвало палец.
В лагере «Солнечный», расположенном в деревне Колодезное, 23-летний Владимир Ч. показывал детям химический эксперимент. Однако что-то пошло не так и произошел взрыв.
Владимира экстренно госпитализировали. Троих детей, которым от 14 до 16 лет, доставили в больницу, сообщил канал «112».
Состояние детей оценивается как средней степени тяжести.
Управление Следственного комитета по Тульской области организовало проверку. Чтобы установить все обстоятельства, на место происшествия выехали следователи, пишет ТАСС.