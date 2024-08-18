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Трое детей и преподаватель пострадали в летнем лагере во время проведения химических опытов
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У детей осколочные ранения и ожоги, преподавателю повредило руку undefined
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Трое детей и преподаватель пострадали в летнем лагере во время проведения химических опытов

У детей осколочные ранения и ожоги, преподавателю повредило руку

В летнем лагере под Тулой преподаватель и трое детей пострадали во время проведения химических опытов. Дети получили осколочные ранения и ожоги, а преподавателю оторвало палец.

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В лагере «Солнечный», расположенном в деревне Колодезное, 23-летний Владимир Ч. показывал детям химический эксперимент. Однако что-то пошло не так и произошел взрыв.

Владимира экстренно госпитализировали. Троих детей, которым от 14 до 16 лет, доставили в больницу, сообщил канал «112».

Состояние детей оценивается как средней степени тяжести.

Управление Следственного комитета по Тульской области организовало проверку. Чтобы установить все обстоятельства, на место происшествия выехали следователи, пишет ТАСС.

#детский лагерь #взрыв #тульская область
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