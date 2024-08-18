Еврокомиссар Симсон: Украина лишилась половины необходимых для зимы энергомощностей

Украина из-за боевых действий лишилась девяти гигаватт производственных энергомощностей, заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон в статье для Financial Times. По ее словам, это составляет половину объема, необходимого в зимний период.
Симсон считает, что для предотвращения «гуманитарной катастрофы в Украине» Запад должен помочь отремонтировать поврежденные объекты производства электроэнергии и тепла и передать Украине децентрализованные генераторы. Кроме того, страны Запада должны увеличить экспорт электроэнергии в Украину и усилить систему ПВО страны.
Также в этот день «Укрэнерго» предупредило жителей Украины, что из-за роста потребления на фоне жары 19 августа будет отключена электроэнергия. Отмечается, что с 17:00 до 21:00 будет применяться одна очередь отключений, передали РИА Новости.