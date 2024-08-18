Еврокомиссар Симсон: Украина лишилась половины необходимых для зимы энергомощностей

Также в этот день «Укрэнерго» предупредило жителей Украины, что из-за роста потребления на фоне жары 19 августа будет отключена электроэнергия. Отмечается, что с 17:00 до 21:00 будет применяться одна очередь отключений, передали РИА Новости.