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Еврокомиссар Симсон: Украина лишилась половины необходимых для зимы энергомощностей
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По ее словам, Запад обязан увеличить экспорт электроэнергии в Украину undefined
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Еврокомиссар Симсон: Украина лишилась половины необходимых для зимы энергомощностей

По ее словам, Запад обязан увеличить экспорт электроэнергии в Украину

Украина из-за боевых действий лишилась девяти гигаватт производственных энергомощностей, заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон в статье для Financial Times. По ее словам, это составляет половину объема, необходимого в зимний период.

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Симсон считает, что для предотвращения «гуманитарной катастрофы в Украине» Запад должен помочь отремонтировать поврежденные объекты производства электроэнергии и тепла и передать Украине децентрализованные генераторы. Кроме того, страны Запада должны увеличить экспорт электроэнергии в Украину и усилить систему ПВО страны.

Также в этот день «Укрэнерго» предупредило жителей Украины, что из-за роста потребления на фоне жары 19 августа будет отключена электроэнергия. Отмечается, что с 17:00 до 21:00 будет применяться одна очередь отключений, передали РИА Новости.

#электроэнергия #украина #отключение электричества
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