Деятельность фонда Джорджа Клуни признали нежелательной в России

Генпрокуратура России признала деятельность организации Clooney Foundation for Justice («Фонд Клуни за справедливость») нежелательной. В ведомстве отметили, что фонд с голливудским размахом проводит работу, направленную на дискредитацию России.
В Генпрокуратуре сообщили, что НПО активно поддерживает покинувших страну лжепатриотов, участников запрещенных экстремистских объединений и террористических организаций. Также фонд продвигает инициативы уголовного преследования высшего руководства России.
«Фонд Клуни за справедливость» основан в Нью-Йорке в 2016 году актером Джорджем Клуни и его супругой адвокатом по правам человека Амаль Клуни.
Как сказано на сайте НПО, фонд собирает доказательства массовых нарушений прав человека и предоставляет бесплатную юридическую поддержку жертвам злоупотреблений властью. Фонд Клуни работает в более чем 40 странах.