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Деятельность фонда Джорджа Клуни признали нежелательной в России
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Генпрокуратура: Фонд с голливудским размахом дискредитирует Россию Джордж Клуни
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Деятельность фонда Джорджа Клуни признали нежелательной в России

Генпрокуратура: Фонд с голливудским размахом дискредитирует Россию

Джордж Клуни Фото: Global Look Press / IMAGO

Генпрокуратура России признала деятельность организации Clooney Foundation for Justice («Фонд Клуни за справедливость») нежелательной. В ведомстве отметили, что фонд с голливудским размахом проводит работу, направленную на дискредитацию России.

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В Генпрокуратуре сообщили, что НПО активно поддерживает покинувших страну лжепатриотов, участников запрещенных экстремистских объединений и террористических организаций. Также фонд продвигает инициативы уголовного преследования высшего руководства России.

«Фонд Клуни за справедливость» основан в Нью-Йорке в 2016 году актером Джорджем Клуни и его супругой адвокатом по правам человека Амаль Клуни.

Как сказано на сайте НПО, фонд собирает доказательства массовых нарушений прав человека и предоставляет бесплатную юридическую поддержку жертвам злоупотреблений властью. Фонд Клуни работает в более чем 40 странах.

#фонд #генпрокуратура #джордж клуни
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