Пятеро альпинистов искали в горах тело погибшего россиянина и попали в ледяной обвал

Российские альпинисты отправились в экспедицию на пакистанскую гору, чтобы вернуть тело альпиниста Дмитрия Головченко. Но они попали в ледяной обвал, в результате которого один из них пропал без вести, а двое других получили ранения разной степени тяжести.
Пятеро альпинистов — Сергей Нилов, Алексей Баутин, Михаил и Сергей Мироновы и Евгений Яблоков — в начале августа отправились в экспедицию на Гашербрум IV, чтобы вернуть тело Дмитрия Головченко, погибшего в 2023 году.
По данным Федерации альпинизма России, на ледопаде, где работали Нилов и Мироновы, 17 августа произошел обвал, в результате которого Сергей Нилов пропал без вести, а Михаил и Сергей Мироновы получили серьезные травмы и застряли в горах. Двое других альпинистов, Баутин и Лаблоков, были благополучно доставлены вертолетом пакистанской армии в Скарду в субботу вечером.
Также Федерация сообщила, что пакистанские спасатели ожидают улучшения погодных условий, чтобы оказать необходимую помощь российским альпинистам
Сергей Нилов и Дмитрий Головченко в сентябре 2023 года совершали восхождение на горный пик Гашербрум IV. При падении с горы Головченко погиб, а Нилов был найден живым с сильным обморожением.