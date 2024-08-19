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Пятеро альпинистов искали в горах тело погибшего россиянина и попали в ледяной обвал
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Один из них пропал без вести, двое получили ранения undefined
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Пятеро альпинистов искали в горах тело погибшего россиянина и попали в ледяной обвал

Один из них пропал без вести, двое получили ранения

Российские альпинисты отправились в экспедицию на пакистанскую гору, чтобы вернуть тело альпиниста Дмитрия Головченко. Но они попали в ледяной обвал, в результате которого один из них пропал без вести, а двое других получили ранения разной степени тяжести.

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Пятеро альпинистов — Сергей Нилов, Алексей Баутин, Михаил и Сергей Мироновы и Евгений Яблоков — в начале августа отправились в экспедицию на Гашербрум IV, чтобы вернуть тело Дмитрия Головченко, погибшего в 2023 году.

По данным Федерации альпинизма России, на ледопаде, где работали Нилов и Мироновы, 17 августа произошел обвал, в результате которого Сергей Нилов пропал без вести, а Михаил и Сергей Мироновы получили серьезные травмы и застряли в горах. Двое других альпинистов, Баутин и Лаблоков, были благополучно доставлены вертолетом пакистанской армии в Скарду в субботу вечером.

Также Федерация сообщила, что пакистанские спасатели ожидают улучшения погодных условий, чтобы оказать необходимую помощь российским альпинистам

Сергей Нилов и Дмитрий Головченко в сентябре 2023 года совершали восхождение на горный пик Гашербрум IV. При падении с горы Головченко погиб, а Нилов был найден живым с сильным обморожением.

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