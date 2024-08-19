Пятеро альпинистов искали в горах тело погибшего россиянина и попали в ледяной обвал

По данным Федерации альпинизма России, на ледопаде, где работали Нилов и Мироновы, 17 августа произошел обвал, в результате которого Сергей Нилов пропал без вести, а Михаил и Сергей Мироновы получили серьезные травмы и застряли в горах. Двое других альпинистов, Баутин и Лаблоков, были благополучно доставлены вертолетом пакистанской армии в Скарду в субботу вечером.