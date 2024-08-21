«Всякие люди есть»: на встрече Путина с «Матерями Беслана» был упомянут дизайнер Лебедев

«Матери Беслана» на встрече с Путиным косвенно упомянули дизайнера Артемия Лебедева, критиковавшего организацию. Об этом Daily Storm рассказала сопредседатель комитета «Матери Беслана» Анета Гудиева. По ее словам, президент призвал не обращать внимания на такие «мнения со стороны».





«Слишком много ему [Лебедеву] чести [чтобы упоминать его имя на встрече с главой государства]. У нас были более насущные вопросы, чем полоумное мнение некого непонятного синеголового товарища. Единственное, мы говорили, что мы решаем вопросы по потерпевшим, и это не политика, как нас некоторые укоряют», — сказала Гудиева.





«А вообще мы считаем, что имеем голос и в соответствии с этим действуем. То есть мы опосредованно сказали: есть такое вот некое мнение. Но если защита прав и требование исполнения Конституции — это политика... Тогда, значит, мы занимаемся политикой. Президент в ответ сказал: «Всякие есть люди». В общем, призвал нас не обращать внимания на такие мнения со стороны», — добавила она.





Ранее Лебедев в интервью Юрию Дудю (признан иноагентом) выразил мнение, что «Матери Беслана» «раздувают уже давно неактуальную тему» и «спекулируют на трагедии». Дудь также привел слова Лебедева о том, что общественные организации, возникшие после трагедии в Беслане, «множатся, чтобы получить больше политических пирогов».





После этого заявления сопредседатель комитета Рита Сидакова в разговоре с Daily Storm призвала предпринимателя извиниться и назвала аморальным человеком. По мнению женщины, у Лебедева есть деньги, но нет души. Своими заявлениями предприниматель «бередит раны» женщин, потерявших детей, полагает Сидакова.





20 августа Путин посетил школу №1 в Беслане, где в 2004 году боевики устроили теракт. До этого российский лидер также почтил память жертв на кладбище «Город ангелов» и возложил цветы к памятнику бойцам спецназа подразделений «Альфа» и «Вымпел», погибшим при штурме. В здании школы сейчас создан международный культурно-патриотический центр профилактики терроризма.





Ранее президент посещал Беслан дважды: в 2004-м сразу после трагедии и в 2008-м был на кладбище, где похоронены жертвы преступления террористов.





Нападение террористов на школу в Беслане произошло 1 сентября 2004 года. В заложниках оказались 1128 человек, пришедших на линейку. Угрожая убить заложников, террористы требовали вывести правительственные войска из Чечни и признать независимость Ичкерии. Переговоры длились два дня. 3 сентября силовики начали штурм школы. Был уничтожен 31 террорист. Живым задержали лишь одного — Нурпашу Кулаева. В мае 2006 года его приговорили к пожизненному заключению в колонии особого режима.





Тогда жертвами трагедии стали 334 человека, из них 186 — дети. Всего пострадали свыше 750 человек. Инвалидами стали 126 бывших заложников, в том числе 70 детей. Многие из них до сих пор нуждаются в реабилитации.