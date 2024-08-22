Сближают сердца, сохраняют преемственность поколений: как столичные центры госуслуг объединяют судьбы людей уже 13 лет

Московские центры госуслуг 22 августа отмечают свой 13-й день рождения. Работу «Мои документы» начинали с районного офиса в Лефортово. В нем трудились всего 48 человек. Сейчас численность сотрудников столичных центров госуслуг — более 11 тысяч.





Невозможно подсчитать, скольким посетителям помогли сотрудники центров за время своего существования. Многие воспринимают центры государственных услуг как офисы, в которых можно оформить паспорт или любой другой документ. Но для некоторых семей это место, полностью изменившее ход жизни.





Таким оно стало для сотрудницы центра госуслуг района Хамовники Анастасии Клеянкиной и ее мужа. Прогуливаясь по Москве в один из солнечных дней, мужчина наткнулся на офис «Мои документы». Он вспомнил, что давно хотел оформить СНИЛС, но не мог найти для этого подходящего времени. Обстоятельства могли помешать ему и в этот раз — он забыл паспорт дома. Однако, решив испытать судьбу, мужчина зашел в центр и спросил на ресепшене, можно ли подать заявку, имея с собой только удостоверение военнослужащего. Приветливая девушка Анастасия из социального отдела подсказала коллегам, что это возможно. По счастливой случайности, к ней на прием и попал посетитель. Увидев ее, молодой человек не смог устоять и воспользовался шансом познакомиться с девушкой поближе.





«Закрутилось-завертелось общение с этого дня. Конечно, я не ожидала, что такое может произойти», — призналась Анастасия.





Сейчас она замужем за своим заявителем. У пары родился ребенок, поэтому девушка ушла в декретный отпуск. Но бросать работу в офисе «Мои документы» она точно не планирует.





«Знакомство с мужем — один из факторов, почему я тепло отношусь к центрам госуслуг. После декрета я хочу вернуться, потому что мне моя работа очень нравится», — рассказала она.