Сближают сердца, сохраняют преемственность поколений: как столичные центры госуслуг объединяют судьбы людей уже 13 лет

Московские центры госуслуг 22 августа отмечают свой 13-й день рождения. Работу «Мои документы» начинали с районного офиса в Лефортово. В нем трудились всего 48 человек. Сейчас численность сотрудников столичных центров госуслуг — более 11 тысяч.
Невозможно подсчитать, скольким посетителям помогли сотрудники центров за время своего существования. Многие воспринимают центры государственных услуг как офисы, в которых можно оформить паспорт или любой другой документ. Но для некоторых семей это место, полностью изменившее ход жизни.
Таким оно стало для сотрудницы центра госуслуг района Хамовники Анастасии Клеянкиной и ее мужа. Прогуливаясь по Москве в один из солнечных дней, мужчина наткнулся на офис «Мои документы». Он вспомнил, что давно хотел оформить СНИЛС, но не мог найти для этого подходящего времени. Обстоятельства могли помешать ему и в этот раз — он забыл паспорт дома. Однако, решив испытать судьбу, мужчина зашел в центр и спросил на ресепшене, можно ли подать заявку, имея с собой только удостоверение военнослужащего. Приветливая девушка Анастасия из социального отдела подсказала коллегам, что это возможно. По счастливой случайности, к ней на прием и попал посетитель. Увидев ее, молодой человек не смог устоять и воспользовался шансом познакомиться с девушкой поближе.
«Закрутилось-завертелось общение с этого дня. Конечно, я не ожидала, что такое может произойти», — призналась Анастасия.
Сейчас она замужем за своим заявителем. У пары родился ребенок, поэтому девушка ушла в декретный отпуск. Но бросать работу в офисе «Мои документы» она точно не планирует.
«Знакомство с мужем — один из факторов, почему я тепло отношусь к центрам госуслуг. После декрета я хочу вернуться, потому что мне моя работа очень нравится», — рассказала она.
Сейчас столичные центры «Мои документы» оказывают посетителям более 300 государственных услуг, которые можно получить в любом отделении. А они открыты для каждого района столицы — их 139, в том числе восемь флагманов. В одном из таких офисов и познакомились герои следующей истории — Александр и Дарья Бляно. Несмотря на то что нынешние партнеры долгое время вместе работали в центре госуслуг района Крюково, они и подумать не могли, что когда-нибудь будут хотя бы общаться.
«Сначала восприняли друг друга только как коллеги, сталкивались в основном только по рабочим вопросам. Практически не пересекались даже, потому что работаем в разных направлениях», — поделилась Дарья.
Но тесно общаться они с Александром начали позже, когда девушка купила духовку и стала приносить на работу и угощать выпечкой своих коллег. Александру очень понравилась выпечка Дарьи. После этого ребята стали общаться.
«Поддерживали друг друга и делились впечатлениями, историями. Приносили друг другу вкусняшки на работу», — рассказала Дарья Бляно.
Тогда Александр начал действовать более решительно. В рабочем графике он проверил, когда Дарья свободна, и позвал ее в кино.
«Сказал, что никаких отговорок не принимает. Мы договорились сходить на фильм. И с этого дня начали встречаться», — поделилась сотрудница центров госуслуг.
Она совершенно не ожидала, что сможет встретить свою судьбу на работе. Еще более удивительно — что ей оказался коллега из соседнего отдела. По словам Дарьи, трудиться в одном месте с человеком, которому можно рассказать о своих впечатлениях и о трудностях в работе, намного интереснее и легче.
«Центр госуслуг, конечно, вызывает только положительные эмоции. Нам нравится работа, потому что мы любим помогать людям, решать вопросы, с которыми они даже не надеются справиться. А в итоге остаются довольными», — сказала девушка.
За 13 лет своей работы столичные офисы «Мои документы» упростили жизнь многих москвичей и изменили их взгляды на оказание государственных услуг. Останавливаться на достигнутом работники центров госуслуг не планируют. Развивать их дальше точно будет сотрудница центра госуслуг района Бибирево Татьяна Загребельская. Пример усердия и любви к своему делу ей показала мама — Любовь Васильевна Хабарова. Она работает в сфере оказания госуслуг уже более 20 лет.
Впервые интерес к этой сфере деятельности у Татьяны возник в детстве, когда мама взяла ее к себе на работу. Девочке было интересно наблюдать за тем, как люди становятся счастливыми после успешно оказанной им услуги. Со временем Татьяна поняла, что и она сама хочет дарить окружающим улыбки, помогая им. Местом, в котором она смогла осуществить свою задумку, стал центр госуслуг района Бибирево.
«Я люблю свою работу. Мне приятно осознавать, что я продолжаю профессиональный путь мамы. Для меня это гордость», — призналась Татьяна.
Любовью к своему делу она делится со знакомыми и друзьями. Татьяна хочет, чтобы жители Москвы гордились профессионализмом сотрудников офисов «Мои документы», которые делают все возможное, чтобы заявитель мог получить необходимую государственную услугу в комфортных условиях.
О том, что за последние годы москвичам стало удобнее получать государственные услуги в офисах «Мои документы» говорят не только положительные отзывы посетителей, но и цифры статистики. Не секрет, что получить нужную помощь горожане могут в любом отделении центров госуслуг, независимо от прописки. Так вот, с 2013 года доля услуг по такому принципу выросла с 4% до внушительных 99%. А всего в московских центрах госуслуг открыто около семи с половиной тысяч окон приема — это значительно сокращает время ожидания в центре.