Генерал Соболев: Вы согласны, чтобы вашему сыну в мозги внедрили чип и он был суперкиборгом?

В Госдуме в резкой форме выступили против вживления чипов в мозг людей. Член комитета по обороне Виктор Соболев уверен: никто не захочет, чтобы его родному человеку вставили имплант в голову и он превратился в суперкиборга. До этого американский бизнесмен Илон Маск предположил, что в течение 10 лет мозговой нейрочип (его разработала компания Neuralink) смогут использовать миллионы людей.





«Вы согласны, чтобы вашему сыну в мозги внедрили чип и он был суперкиборгом? А есть такой человек, который бы согласился, чтобы за его дочь или сына кто-то думал?» — задался вопросом генерал.





«Считаю, что это вообще надо уничтожать на корню. Человек должен быть человеком прежде всего. Его нужно воспитывать, чтобы он любил народ, семью. Воспитывать в военном духе, обучить человека, чтобы он мог защитить свою Родину. И тогда мы будем непобедимы. Никакие суперкиборги нам не нужны. Когда рвется снаряд от гаубицы рядом с суперкиборгом или человеком — никакой разницы нет. Он уничтожит все равно и того и другого. Поэтому я категорически против, чтобы над людьми делали такие эксперименты», — сказал Daily Storm Соболев.





Ранее Маск заявил, что уже второй человек успешно прошел процедуру имплантации от Neuralink. В мозге пациента функционируют 400 электродов, уточнил предприниматель: «Не хочу сглазить, но, похоже, с этим имплантатом все прошло очень хорошо. Он получает множество сигналов и имеет много электродов. Работает он отлично».





Отмечается, что у второго добровольца, который дал согласие на вживление чипа, была травма спинного мозга. Всего в 2024 году в Neuralink намерены провести 10 операций по вживлению чипа в мозг.





Компания Neuralink была основана Маском в 2016 году. Три года спустя она презентовала прототип нейрочипа. Впервые о наборе испытуемых для участия в экспериментах по «чтению мысли» с помощью мозгового импланта миллиардер объявил в 2019 году.





Первому пациенту, парализованному ниже плеч Нолану Арбо, вживили чип-имплант в конце января 2024 года. Уже спустя пару дней мужчина продемонстрировал, как может посредством мыслей управлять курсором на экране компьютера. В марте сообщалось, что Арбо также научился играть в шахматы, управляя фигурами силой мысли.





The Wall Street Journal писала, что желание участвовать в испытаниях с вживлением чипа изъявили свыше одной тысячи парализованных добровольцев. Однако для участия в эксперименте подходят менее сотни из них.