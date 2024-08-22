В Белгородской области на автобусы установят глушилки дронов

В Белгородской области продолжают принимать меры для защиты мирных жителей от атак Вооруженных сил Украины. На пассажирские автобусы и коммунальную технику установят средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Транспорт регулярно атакуют дроны ВСУ.





Системы передали региону представители «Народного фронта». Руководитель местного отделения организации Алексей Клыков рассказал Daily Storm, что РЭБы не будут постоянно глушить мобильную связь и сигнал спутников навигации: «РЭБ работает по анализатору: если он сообщит о том, что есть какая-то опасность, то будет включаться».





За первую половину августа беспилотники атаковали пассажирские и рабочие автобусы шесть раз. В ходе этих налетов восемь транспортных средств получили повреждения, три человека пострадали, следует из подсчетов Daily Storm, основанных на ежедневных сводках губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.





Последняя атака дрона на автобус была на прошлой неделе, 15 августа, в селе Ясные Зори Белгородского района. Обошлось без жертв. У автобуса разбито боковое стекло и посечен кузов.





Днем раньше БПЛА атаковал автобус в городе Шебекино. Водителя госпитализировали с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями грудной клетки.





Всего региону планируют передать 100 систем РЭБ. Первую партию направили в наиболее опасные зоны: Шебекинский городской круг и Белгородский район.





Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале: «В ближайшее время в регион прибудет еще одна партия, которую мы, так же как и предыдущую, распределим по районам и городским округам с наиболее сложной оперативной обстановкой».