Председатель ОНК Волгоградской области о бунте в колонии: В ИК нехватка кадров, ячеек ИГ не было

Заключенные захватили заложников в колонии №19 в городе Суровикино Волгоградской области. Один сотрудник убит, еще несколько пострадали. Председатель Общественной наблюдательной комиссии Волгоградской области Вадим Чередник рассказал Daily Storm, что бунт в ИК-19 ничего не предвещало. По словам правозащитника, вместе с прокуратурой он проверял колонию и тогда жалоб и обращений от более тысячи осужденных вообще не было.





«Я не раз бывал в ИК-19. Условия содержания там приемлемые. Никаких жалоб не поступало. Тем более от лиц [нападавших], о которых идет речь. Последний раз я был в этой колонии два месяца назад. Совместно с заместителем прокурора проводили в ИК-19 проверку. Никаких обращений тогда не было», — сказал Чередник.





Он уточнил, что в этой колонии сидят не только особо опасные преступники: «В ИК-19 содержатся разные ребята. Если мы говорим про ячейки внутри учреждения, то никогда таких сигналов не поступало. Сотрудники ФСИН регулярно проводят работу на этот счет. И при посещениях колонии это [признаки экстремизма или пропаганды ИГ] это не бросалось в глаза».





Правозащитник признался, что сильно удивлен ЧП. «За последние пять лет точно не было такого. Думаю, закончится все тем, что спецназ войдет в помещение и ликвидирует [радикалов]. Не могу сравнивать эту ситуацию с Ростовом [где недавно также был захват заложников]. Но проблема нехватки сотрудников характерна не только для ИК-19, но и в целом для всей системы. Точные цифры не могу назвать, но скажу так: кадровый голод бешеный», — добавил председатель ОНК Волгоградской области.





В пресс-службе ФСИН ранее заявили, что заключенные захватили сотрудников исправительного учреждения на заседании дисциплинарной комиссии. Это произошло около 12:00 мск. В нападении принимали участие как минимум три человека. Сейчас в колонии проводится операция по освобождению заложников. ФСИН сообщила о наличии пострадавших и подтвердила гибель одного сотрудника.





Трех пострадавших направили в реанимацию, сообщает «Интерфакс». По предварительным данным, среди раненых в ИК оказался один заключенный. Его также госпитализировали.





Дорогу, ведущую к колонии, перекрыли инспекторы ДПС. На месте находится спецназ. Следственный комитет уже возбудил дело по факту захвата заложников в колонии.





По информации Shot, нападавшие называют себя членами ИГ*. При этом источник РЕН ТВ утверждает: заключенные потребовали два миллиона долларов и вертолет. Он должен иметь возможность вылететь через границу с Грузией. Также преступникам необходим пилот.





В марте в ИК-19 попытались провезти контрабанду: 38 сотовых телефонов и столько же зарядных устройств, 15 MP3-плееров, 27 наушников и 29 USB-шнуров. На это обратил внимание Daily Storm. Запрещенные вещи пытались укрыть в продуктах. На водителя грузовика тогда составили административный протокол.





Известно, что в ИК-19 в городе Суровикино Волгоградской области отбывают наказание в основном граждане, осужденные впервые. В колонии находились порядка 1230 заключенных. В середине 80-х — начале 90-х данная колония перепрофилировалась из лечебно-трудовой в исправительно-трудовую строгого режима.