Заключенные колонии №19 в Волгоградской области захватили заложников

В Волгоградской области заключенные колонии №19 захватили сотрудников исправительного учреждения на заседании дисциплинарной комиссии.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Также есть пострадавшие, но их количество неизвестно, заявили в Федеральной службе исполнения наказаний. В колонии проводится операция по освобождению заложников.
Минимум трое заключенных напали на сотрудников ФСИН. Один сотрудник был убит, сообщили в оперативных службах.
В соцсетях публикуют видео, снятое заключенными в первые минуты захвата заложников. На кадрах — сотрудники ФСИН, лежащие на полу в крови.
Следственный комитет возбудил дело о захвате заложников в связи с ЧП в колонии.