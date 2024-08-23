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Заключенные колонии №19 в Волгоградской области захватили заложников
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Сообщается о пострадавших Фото: Global Look Press / Алексей Мякишев
Новости

Заключенные колонии №19 в Волгоградской области захватили заложников

Сообщается о пострадавших

Фото: Global Look Press / Алексей Мякишев

В Волгоградской области заключенные колонии №19 захватили сотрудников исправительного учреждения на заседании дисциплинарной комиссии. 

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Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Также есть пострадавшие, но их количество неизвестно, заявили в Федеральной службе исполнения наказаний. В колонии проводится операция по освобождению заложников.

Минимум трое заключенных напали на сотрудников ФСИН. Один сотрудник был убит, сообщили в оперативных службах.

В соцсетях публикуют видео, снятое заключенными в первые минуты захвата заложников. На кадрах — сотрудники ФСИН, лежащие на полу в крови.

Следственный комитет возбудил дело о захвате заложников в связи с ЧП в колонии.

#волгоградская область #колония #заложники
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