Тестовое голосование перед выборами в Мосгордуму проходит в штатном режиме

Специалисты во время тестирования могут убедиться, что все системы, в том числе компоненты онлайн-голосования и электронного списка, работают корректно. Кроме того, проверяется удобность и понятность интерфейса и процедуры голосования для пользователей. Для того чтобы отработать порядок действий в экстренной ситуации, на некоторых избирательных участках специально отключат связь и электричество.