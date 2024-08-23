Тестовое голосование перед выборами в Мосгордуму проходит в штатном режиме

Тестирование различных способов голосования проходит штатно. В первые часы в нем приняли участие более 500 тысяч жителей Москвы. Тестовое голосование продлится до 14:00.
Тестирование является обязательной процедурой для всех цифровых сервисов, которыми пользуется много людей. Электронное голосование популярно у москвичей, поэтому перед сентябрьскими выборами необходимо проверить все возможные способы его проведения.
Тестовое голосование позволяет испытать различные гипотезы и новые механики, заложенные в систему. Такие проверки позволят обеспечить надежную работу системы 6–8 сентября.
Специалисты во время тестирования могут убедиться, что все системы, в том числе компоненты онлайн-голосования и электронного списка, работают корректно. Кроме того, проверяется удобность и понятность интерфейса и процедуры голосования для пользователей. Для того чтобы отработать порядок действий в экстренной ситуации, на некоторых избирательных участках специально отключат связь и электричество.
Выборы депутатов в Московскую городскую думу, а также выборы депутатов муниципальных образований в Троицкий и Новомосковский административные округа и Куркино пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года.