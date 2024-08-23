Shaman'а попросили полученный в Оренбурге гонорар направить пострадавшим от паводков

Останина отметила, что она, будучи депутатом от этого региона, получает обращения с выражением массового недовольства действием властей. Оренбург и вся область продолжают переживать последствия паводка: еще не все пострадавшие жители получили компенсацию за утраченное жилье и имущество, не восстановлена разрушенная инфраструктура.