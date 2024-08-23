Shaman'а попросили полученный в Оренбурге гонорар направить пострадавшим от паводков

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина отправила обращение Ярославу Дронову (Shaman) и предложила ему отдать гонорар за выступление в Оренбурге людям, пострадавшим от паводков. По ее словам, артист получил 16 миллионов рублей из городского бюджета.
Нина Останина предложила Ярославу Дронову провести благотворительный концерт 30 августа 2024 года, а также направить средства, которые он получил за выступление на Дне города в Оренбурге, пострадавшим от паводков.
Останина отметила, что она, будучи депутатом от этого региона, получает обращения с выражением массового недовольства действием властей. Оренбург и вся область продолжают переживать последствия паводка: еще не все пострадавшие жители получили компенсацию за утраченное жилье и имущество, не восстановлена разрушенная инфраструктура.
Траты в 16 миллионов рублей из городского бюджета на оплату гонорара артисту Останина считает «непозволительной роскошью в столь непростое для региона время».