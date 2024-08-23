Площадь пожара в порту Кавказ составляет 500 «квадратов»

Площадь пожара в порту Кавказ, начавшегося после атаки ВСУ, по уточненным данным, составляет 500 квадратных метров, сообщили экстренные службы СМИ.
В настоящее время пожар локализирован, его тушение продолжается. Собеседник отметил, что сейчас пожар фактически потушен.
Ранее МЧС сообщило, что сразу после атаки из порта эвакуировали 87 человек персонала. С затонувшего парома были спасены 17 человек. Четверо из них были госпитализированы, остальные получают помощь амбулаторно. Спасатели продолжают искать одного пропавшего.
ВСУ атаковали железнодорожный паром 22 августа. На нем находилось 30 цистерн с горюче-смазочными материалами. Паром загорелся и через некоторое время из-за полученных повреждений затонул.