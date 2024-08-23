Площадь пожара в порту Кавказ составляет 500 «квадратов»

Ранее МЧС сообщило, что сразу после атаки из порта эвакуировали 87 человек персонала. С затонувшего парома были спасены 17 человек. Четверо из них были госпитализированы, остальные получают помощь амбулаторно. Спасатели продолжают искать одного пропавшего.