Обломки дрона обнаружены возле отработанного ядерного топлива Курской АЭС

Рядом с хранилищем отработанного ядерного топлива Курской АЭС обнаружены обломки украинского дрона-камикадзе, передает ТАСС со ссылкой на анонимный источник.
По словам собеседника, дрон сбили в ночь на 23 августа на подлете к АЭС. Официально об атаке БПЛА не сообщалось. В концерне «Росэнергоатом» заявили, что Курская АЭС работает в штатном режиме и радиационный фон в норме.
На Запорожской АЭС действием автоматики отключилась резервная высоковольтная линия энергоснабжения, сообщили в Telegram-канале станции.
Станция продолжает работу от основной линии. Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано, персонал готов к реагированию.
Экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проинформировали об отключении резервной линии Запорожской АЭС, пишет РИА Новости.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в МАГАТЭ знают об атаках на атомную станцию. Агентство обещало прислать специалистов для оценки ситуации на Курской АЭС.