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Обломки дрона обнаружены возле отработанного ядерного топлива Курской АЭС
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На Запорожской АЭС отключилась запасная линия энергоснабжения undefined
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Обломки дрона обнаружены возле отработанного ядерного топлива Курской АЭС

На Запорожской АЭС отключилась запасная линия энергоснабжения

Рядом с хранилищем отработанного ядерного топлива Курской АЭС обнаружены обломки украинского дрона-камикадзе, передает ТАСС со ссылкой на анонимный источник.

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По словам собеседника, дрон сбили в ночь на 23 августа на подлете к АЭС. Официально об атаке БПЛА не сообщалось. В концерне «Росэнергоатом» заявили, что Курская АЭС работает в штатном режиме и радиационный фон в норме.

На Запорожской АЭС действием автоматики отключилась резервная высоковольтная линия энергоснабжения, сообщили в Telegram-канале станции.

Станция продолжает работу от основной линии. Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано, персонал готов к реагированию.

Экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проинформировали об отключении резервной линии Запорожской АЭС, пишет РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в МАГАТЭ знают об атаках на атомную станцию. Агентство обещало прислать специалистов для оценки ситуации на Курской АЭС.

#дрон #курская аэс #запорожская аэс
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