В Москве началось тестирование систем онлайн- и офлайн-голосований

Тестирование продлится до двух часов дня. В нем могут принять участие совершеннолетние москвичи с постоянной регистрацией в столице. Во время тестового голосования они ответят на вопрос «Как вы считаете, должна ли Москва по примеру других регионов принять собственный закон об обращении с безнадзорными животными?» В бюллетене будет предложено пять вариантов ответа.