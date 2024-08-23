В Москве началось тестирование систем онлайн- и офлайн-голосований

В Москве началось тестовое голосование перед выборами депутатов в сентябре. Его проводят для контроля корректности работы всех трех видов голосования: на сайте elec.mos.ru, через терминал или с помощью бумажного бюллетеня.
Тестирование продлится до двух часов дня. В нем могут принять участие совершеннолетние москвичи с постоянной регистрацией в столице. Во время тестового голосования они ответят на вопрос «Как вы считаете, должна ли Москва по примеру других регионов принять собственный закон об обращении с безнадзорными животными?» В бюллетене будет предложено пять вариантов ответа.
Электронный бюллетень можно получить онлайн на сайте elec.mos.ru (если есть полная учетная запись на mos.ru), а также в терминале на любом из открытых избирательных участков.
Для получения бумажного бюллетеня необходимо было заранее подать заявление для голосования при помощи бумажного бюллетеня на сентябрьских выборах депутатов. Бумажный бюллетень участник тестирования может получить, придя на избирательный участок по месту постоянной регистрации и предъявив паспорт.
IT-специалисты во время тестового электронного голосования проверят, что все элементы, технологии и алгоритмы системы работают корректно и в штатном режиме, голоса записываются в блокчейн в анонимном, зашифрованном и неизменном виде, а в цепочке блоков информации нет потерь или лишних данных.
Также специалисты проведут стресс-тесты, чтобы испытать систему в таких обстоятельствах, как, например, отключение электричества, потеря связи или внешняя кибератака.
Тестовое голосование проводят перед выборами депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино. Голосование пройдет с 6 по 8 сентября. Москвичи смогут проголосовать через сайт elec.mos.ru или в терминале. Те, кто до 2 сентября подаст заявление для голосования при помощи бумажного бюллетеня, смогут отдать свой голос только в таком формате.