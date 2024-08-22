Поврежденный при атаке ВСУ паром затонул

Четырех членов экипажа, оказавшихся за бортом, спасли, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он подчеркнул, что сейчас главная задача — спасти остальных людей из команды парома. Кроме того, необходимо оперативно принять меры для устранения последствий, чтобы не допустить экологического вреда акватории моря.