Поврежденный при атаке ВСУ паром затонул

Загоревшийся из-за атаки ВСУ железнодорожный паром на Кубани затонул. Спасатели удалось вытащить из воды четырех членов экипажа.
После атаки ВСУ в порту Кавказ загорелся паром. К тушению пожара были привлечены 101 человек и 34 единицы техники. Из-за полученных повреждений паром затонул, пишет РИА Новости.
Четырех членов экипажа, оказавшихся за бортом, спасли, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он подчеркнул, что сейчас главная задача — спасти остальных людей из команды парома. Кроме того, необходимо оперативно принять меры для устранения последствий, чтобы не допустить экологического вреда акватории моря.
Ранее оперштаб Краснодарского края заявил, что ВСУ атаковали железнодорожный паром с топливными цистернами в порту Кавказ. На пароме находилось 30 цистерн с горюче-смазочными материалами. После атаки на пароме начался пожар, которому присвоили третий ранг сложности.
Очагов возгорания на территории порта нет, отметили в оперштабе. Советник главы региона по информационной политике Олег Крючков уточнил, что поставки топлива в Крым идут разными маршрутами, поэтому проблемы полуострову не грозят.