Новости
Новости 18+
St
Поврежденный при атаке ВСУ паром затонул
18+
Четырех членов экипажа удалось спасти undefined
Новости

Поврежденный при атаке ВСУ паром затонул

Четырех членов экипажа удалось спасти

Загоревшийся из-за атаки ВСУ железнодорожный паром на Кубани затонул. Спасатели удалось вытащить из воды четырех членов экипажа.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

После атаки ВСУ в порту Кавказ загорелся паром. К тушению пожара были привлечены 101 человек и 34 единицы техники. Из-за полученных повреждений паром затонул, пишет РИА Новости.

Четырех членов экипажа, оказавшихся за бортом, спасли, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он подчеркнул, что сейчас главная задача — спасти остальных людей из команды парома. Кроме того, необходимо оперативно принять меры для устранения последствий, чтобы не допустить экологического вреда акватории моря.

Ранее оперштаб Краснодарского края заявил, что ВСУ атаковали железнодорожный паром с топливными цистернами в порту Кавказ. На пароме находилось 30 цистерн с горюче-смазочными материалами. После атаки на пароме начался пожар, которому присвоили третий ранг сложности.

Очагов возгорания на территории порта нет, отметили в оперштабе. Советник главы региона по информационной политике Олег Крючков уточнил, что поставки топлива в Крым идут разными маршрутами, поэтому проблемы полуострову не грозят.

#всу #атака #порт
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...