Правоохранители проверят курских чиновников, которые могли воровать гумпомощь, предназначенную для пострадавших курян

Курские чиновники могли присваивать дорогие продукты и бытовую технику, предназначенную для пострадавших курян. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник врио губернатора Курской области Роман Алехин. Как рассказал общественник, правоохранительные органы проведут проверку в отношении этих лиц. Однако их имена он называть не стал.





«Я не могу комментировать их данные [имена], пока не будет проведена проверка и не будет ее результатов. Я их просто рассекречу так. Я пост опубликовал только для того, чтобы это остановить. А если я скажу, где, что, кто… Это персональные данные», — заявил Daily Storm Роман Алехин.





На сегодняшний день был только один инцидент с присвоением гуманитарной помощи чиновниками, отметил в разговоре с изданием общественник.





Ранее Алехин писал, что каждый похожий сигнал, который поступит к нему, также будет обработан и передан в МВД. Чиновникам, уличенным в воровстве, он предложил добровольно вернуть украденное и возместить за него ущерб.





«В моей картине мира это ничем не отличается от мародерства у своих же, и наказание должно быть не менее жестким, а может, и более», — считает советник врио губернатора Курской области.





Он также рассказал, что случаи воровства бывают и в ПВР, где размещают эвакуировавшихся курян. Так, у одной женщины-волонтера украли вещи из сумки, которую она оставила на несколько минут, пока пыталась помочь нуждающимся.