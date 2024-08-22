Преподавателя РУДН арестовали за организацию фиктивных браков для иностранных граждан

Старшего преподавателя Российского университета дружбы народов (РУДН) арестовали в Москве. Он за деньги помогал гражданам Нигерии заключать фиктивные браки. Его направили в СИЗО до 8 ноября.
По версии следствия, преподаватель РУДН Экподобо Раймонд Оввигхо организовывал незаконную миграцию для нигерийцев с помощью заключения фиктивных браков. Его услугами воспользовались более 10 иностранцев, рассказали ТАСС в правоохранительных органах.
Утверждается, что за организацию фиктивного брака преподаватель брал от 60 тысяч до 150 тысяч рублей. По факту незаконной миграции возбуждено уголовное дело. Тверской суд Москвы отправил его в СИЗО до 8 ноября.
Экподобо Раймонд Оввигхо работает на кафедре инновационного менеджмента в отраслях промышленности. В англоязычной магистратуре читает дисциплины в области развития предприятий, цифровых технологий, маркетинга, сообщили в РУДН.
Задержанный преподаватель в 2014 году окончил магистратуру РУДН, в 2016 году защитил кандидатскую диссертацию.