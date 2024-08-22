ВСУ атаковали железнодорожный паром с топливом на Кубани

Вооруженные силы Украины атаковали железнодорожный паром с топливными цистернами в порту Кавказ. Начался пожар, информации о пострадавших нет, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
В заявлении сказано, что на месте работают экстренные и специальные службы. Площадь пожара и информация о пострадавших уточняются. По предварительным данным, на пароме во время атаки находилось пять человек.
На Таманском полуострове виден дым. Проезд по Крымскому мосту закрыт. Атака велась, предположительно, из Одесской области, сообщают Telegram-каналы.
Позже экстренные службы заявили, что в порт Кавказ был направлен пожарный поезд. Порт расположен на косе Чушка в Керченском проливе.