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Школы в приграничье начнут учебный год дистанционно
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Для них создали специальную программу «Моя школа» undefined
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Школы в приграничье начнут учебный год дистанционно

Для них создали специальную программу «Моя школа»

В приграничных регионах России 114 школ временно переведут на дистанционное обучение. Школьников будут обучать с помощью отечественной программы «Моя школа».

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Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов на совещании президента России Владимира Путина с правительством сообщил, что школьники Курской области 2 сентября вместе со всей страной приступят к учебе. При этом в приграничных районах 114 школ начнут учебный год в дистанционном формате.

По его Кравцова, совместно с Минцифры для этих регионов создана специальная программа «Моя школа». Он уточнил, что в ней есть все необходимые учебные материалы. Также школьников обеспечат нужными учебниками.

Кроме того, Кравцов рассказал, что все школьники, переехавшие с семьями из Курской области в другие регионы, пойдут в школы по месту нахождения. Также министр предложил дать возможность школьникам из Белгородской области, находящимся в оздоровительных центрах, учиться по месту их пребывания.

Ранее стало известно, что курское приграничье после атаки ВСУ покинули 130 тысяч человек. 

#дистанционное обучение #курская область #школа
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