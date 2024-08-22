Школы в приграничье начнут учебный год дистанционно

В приграничных регионах России 114 школ временно переведут на дистанционное обучение. Школьников будут обучать с помощью отечественной программы «Моя школа».
Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов на совещании президента России Владимира Путина с правительством сообщил, что школьники Курской области 2 сентября вместе со всей страной приступят к учебе. При этом в приграничных районах 114 школ начнут учебный год в дистанционном формате.
По его Кравцова, совместно с Минцифры для этих регионов создана специальная программа «Моя школа». Он уточнил, что в ней есть все необходимые учебные материалы. Также школьников обеспечат нужными учебниками.
Кроме того, Кравцов рассказал, что все школьники, переехавшие с семьями из Курской области в другие регионы, пойдут в школы по месту нахождения. Также министр предложил дать возможность школьникам из Белгородской области, находящимся в оздоровительных центрах, учиться по месту их пребывания.
Ранее стало известно, что курское приграничье после атаки ВСУ покинули 130 тысяч человек.