Школы в приграничье начнут учебный год дистанционно

Кроме того, Кравцов рассказал, что все школьники, переехавшие с семьями из Курской области в другие регионы, пойдут в школы по месту нахождения. Также министр предложил дать возможность школьникам из Белгородской области, находящимся в оздоровительных центрах, учиться по месту их пребывания.