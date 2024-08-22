Россия помогает странам Африки в борьбе с оспой обезьян

Роспотребнадзор приступил к работе по борьбе с оспой обезьян в странах Африки, сообщается на сайте федеральной службы.
Специалисты Роспотребнадзора с 19 по 23 августа в Республике Конго проводят серию курсов по вопросам профилактики и лабораторной диагностики инфекционных болезней.
Также сотрудники Роспотребнадзора совместно со специалистами из Национальной лаборатории общественного здравоохранения Минздрава Конго апробировали российские тесты для выявления оспы обезьян. Тесты показали свою эффективность.
Россия поставит Конго и другим странам Африки проверенные тест-системы для диагностики оспы обезьян. В ведомстве отметили, что сегодня производство тест-систем налажено в ряде институтов, в частности в научном центре «Вектор».
Роспотребнадзор уже 10 лет помогает странам Африки в борьбе с инфекционными заболеваниями, отметили в федеральной службе. Первые группы специалистов и мобильных лабораторий Роспотребнадзора для оказания помощи в борьбе со вспышкой лихорадки Эбола были направлены 22 августа 2014 года в Гвинейскую Республику.
Ранее Всемирная организация здравоохранения назвала вспышку обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что для России оспа обезьян не представляет опасности.