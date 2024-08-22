Россия помогает странам Африки в борьбе с оспой обезьян

Роспотребнадзор уже 10 лет помогает странам Африки в борьбе с инфекционными заболеваниями, отметили в федеральной службе. Первые группы специалистов и мобильных лабораторий Роспотребнадзора для оказания помощи в борьбе со вспышкой лихорадки Эбола были направлены 22 августа 2014 года в Гвинейскую Республику.