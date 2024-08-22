Из опасных районов Курской области отселили 115 тысяч человек

В Курской области из опасных приграничных районов отселили 115 тысяч человек. Более 41 тысячи пострадавших уже получили денежные выплаты.
Первый вице-премьер России Денис Мантуров сообщил, что из опасных районов в Курской области отселили 115 тысяч человек. Пункты временного размещения и питания развернуты в 29 субъектах с существенным запасом мест.
Кроме того, кабмин подготовил решение о выделении 1,9 миллиарда рублей для МЧС в связи с ситуацией в приграничных регионах, а еще 858 миллионов рублей предоставят утратившим имущество жителям приграничных регионов.
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что около 20 тысяч человек остались в приграничье. Всего из Курской области выехали более 130 тысяч жителей. Более 41 тысячи пострадавших получили различные выплаты.
Ранее сообщалось, что в Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан введен режим контртеррористической операции.