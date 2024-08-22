В Госдуму внесли проект о кешбэке до 20 тысяч рублей за путевки для детей

Проект вводится для того, чтобы повысить доступность услуг организаций отдыха детей и их оздоровления. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в России ухудшается качество отдыха и оздоровления детей, сокращается количество организаций, предоставляющих такие услуги, а также страдает финансовая доступность путевок.