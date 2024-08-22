В Госдуму внесли проект о кешбэке до 20 тысяч рублей за путевки для детей

Группа депутатов Госдумы внесла проект об использовании «туристического кешбэка» в сфере отдыха и оздоровления детей. Согласно проекту, часть затрат на приобретение путевок будет возмещаться в размере до 20 тысяч рублей. Документ доступен в думской электронной базе.
В проекте отмечается, что покупатели путевок в организации отдыха детей и их оздоровления смогут вернуть 20% стоимости таких услуг, но не более 20 тысяч рублей.
Проект вводится для того, чтобы повысить доступность услуг организаций отдыха детей и их оздоровления. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в России ухудшается качество отдыха и оздоровления детей, сокращается количество организаций, предоставляющих такие услуги, а также страдает финансовая доступность путевок.
По мнению авторов проекта, такая программа кешбэка поддержит и покупателей путевок, и организации, которые предоставляют эти услуги.