В отношении иностранных журналистов возбудили уголовное дело о незаконном пересечении границы

Американский журналист CNN Ник Пейтон Уолш и украинские журналистки Олеся Боровик и Диана Буцко снимали репортажи в Судже Курской области в момент нахождения там украинских военных. ФСБ завела на них уголовное дело по факту незаконного пересечения государственной границы России. Иностранным корреспондентам грозит до пяти лет лишения свободы.