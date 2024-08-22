В отношении иностранных журналистов возбудили уголовное дело о незаконном пересечении границы

В отношении американского и двух украинских журналистов возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы, сообщила Федеральная служба безопасности России. В ближайшее время они будут объявлены в международный розыск.
Американский журналист CNN Ник Пейтон Уолш и украинские журналистки Олеся Боровик и Диана Буцко снимали репортажи в Судже Курской области в момент нахождения там украинских военных. ФСБ завела на них уголовное дело по факту незаконного пересечения государственной границы России. Иностранным корреспондентам грозит до пяти лет лишения свободы.
По аналогичной статье ранее было возбуждено уголовное дело в отношении итальянских журналисток Симони Трайни и Стефани Баттистини.
Накануне, 21 августа, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что каждый случай незаконного проникновения иностранных журналистов в Курскую область будет расследоваться.