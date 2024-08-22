В Крыму арестовали трех агентов военной разведки Украины

В Севастополе задержали россиянина, который прошел военную подготовку на Украине. ФСБ установила, что это он изготовил самодельное взрывное устройство, которое использовалось в 2024 году при минировании газопровода в Крыму. В его автомобиле нашли аналогичное устройство.