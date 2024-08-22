В Крыму арестовали трех агентов военной разведки Украины

Российские спецслужбы задержали в Крыму трех агентов военной разведки Украины, сообщили в центре общественных связей ФСБ. Один из них — гражданин Молдавии, два других — России.
В Севастополе задержали россиянина, который прошел военную подготовку на Украине. ФСБ установила, что это он изготовил самодельное взрывное устройство, которое использовалось в 2024 году при минировании газопровода в Крыму. В его автомобиле нашли аналогичное устройство.
Другой россиянин, также задержанный в Севастополе, предоставлял украинским спецслужбам информацию о расположении военных объектов на полуострове. Кроме того, он сообщал адреса проживания высокопоставленных военнослужащих Вооруженных сил России и данные о транспорте, которым те пользуются.
В Керчи задержали гражданина Молдавии, которого ранее судили на Украине за кражу. В апреле 2024 года он передавал фото- и видеоматериалы местонахождения российской военной техники и позиций сил ПВО. Также он пересылал координаты транспортной и энергетической инфраструктуры Крыма.
Задержанный молдаванин раскрыл тайник, где хранились винтовки фугасного действия, которые предназначались для подрыва водонасосной станции, снабжающей водой Керчь.
Все трое дали признательные показания. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.