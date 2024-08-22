В Пермском крае произошел взрыв газа в жилом доме

В пермском городе Кизеле произошел взрыв газовоздушной смеси в многоквартирном доме. Есть пострадавшие, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.