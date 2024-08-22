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В Пермском крае произошел взрыв газа в жилом доме
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Есть пострадавшие, жителей эвакуируют undefined
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В Пермском крае произошел взрыв газа в жилом доме

Есть пострадавшие, жителей эвакуируют

В пермском городе Кизеле произошел взрыв газовоздушной смеси в многоквартирном доме. Есть пострадавшие, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

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Из-под завалов удалось спасти мужчину, 16 человек эвакуированы. На месте работают экстренные службы, пострадавшим оказывают помощь, заявило МЧС.

Из-за взрыва обрушились перекрытия между третьим и четвертным этажами, следует из данных регионального управления МЧС.

Губернатор рассказал, что был создан краевой оперативный штаб. На месте ЧП находится глава округа, также туда выехали заместитель председателя краевого правительства Александр Борисов и начальник управления государственной противопожарной службы Александр Иванов.

#взрыв газа #жилой дом #пермский край
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