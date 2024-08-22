В Волгоградской области загорелся объект Минобороны после падения дрона

Аэропорт Волгограда ввел ограничение на использование воздушного пространства, в результате чего он временно не принимает и не отправляет воздушные суда. Как уточняет Росавиация, временные ограничения на работу аэропорта были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 1.49 мск четверга, пишет РИА Новости.