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В Волгоградской области загорелся объект Минобороны после падения дрона
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Аэропорт Волгограда временно закрыт undefined
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В Волгоградской области загорелся объект Минобороны после падения дрона

Аэропорт Волгограда временно закрыт

При падении одного из беспилотников в Волгоградской области загорелся объект Министерства обороны. Аэропорт Волгограда временно не принимает и не отправляет воздушные суда.

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Силы противовоздушной обороны в ночь на 22 августа отражали атаку дронов над Волгоградской областью в районе села Мариновки. Большая часть беспилотников была сбита. Однако в результате падения БПЛА начался пожар на территории объекта Минобороны, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

По его словам, пожарно-спасательные службы приступили к тушению. Глава региона добавил, что в результате падения обломков жертв нет.

Аэропорт Волгограда ввел ограничение на использование воздушного пространства, в результате чего он временно не принимает и не отправляет воздушные суда. Как уточняет Росавиация, временные ограничения на работу аэропорта были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 1.49 мск четверга, пишет РИА Новости.

По информации Минобороны, в ночь на 22 августа над Волгоградской, Ростовской, Белгородской, Воронежской, Брянской и Курской областями были сбиты 28 беспилотников.

#аэропорт #волгоградская область #пожар
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