В Волгоградской области загорелся объект Минобороны после падения дрона

При падении одного из беспилотников в Волгоградской области загорелся объект Министерства обороны. Аэропорт Волгограда временно не принимает и не отправляет воздушные суда.
Силы противовоздушной обороны в ночь на 22 августа отражали атаку дронов над Волгоградской областью в районе села Мариновки. Большая часть беспилотников была сбита. Однако в результате падения БПЛА начался пожар на территории объекта Минобороны, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
По его словам, пожарно-спасательные службы приступили к тушению. Глава региона добавил, что в результате падения обломков жертв нет.
Аэропорт Волгограда ввел ограничение на использование воздушного пространства, в результате чего он временно не принимает и не отправляет воздушные суда. Как уточняет Росавиация, временные ограничения на работу аэропорта были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 1.49 мск четверга, пишет РИА Новости.
По информации Минобороны, в ночь на 22 августа над Волгоградской, Ростовской, Белгородской, Воронежской, Брянской и Курской областями были сбиты 28 беспилотников.