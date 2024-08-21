Крушение вертолета президента Ирана Раиси признали несчастным случаем

Расследование не выявило признаков саботажа, человеческий фактор после проверки спецслужбами 30 тысяч человек также был исключен, сообщило СМИ.





На борту разбившегося вертолета также не было выявлено следов химикатов, добавил собеседник агентства. По его данным, к катастрофе привели два фактора, один из которых — плохая погода, в частности туман. К тому же на борту было на два человека больше, чем предписывают правила безопасности.





Вертолет Bell 212 с Раиси на борту 19 мая потерпел крушение в иранской провинции Восточный Азербайджан. Кроме президента и имама, на борту находились министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати, сотрудники президентской охраны и члены экипажа — всего восемь человек. Все они погибли.