Боррель призвал снять любые ограничения на удары по территории России

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заявил, что выступает в поддержку отмены любых ограничений на удары по территории России, полагая, что это защитит Украину и приблизит мирные переговоры.
По мнению дипломата, это также «укрепит самооборону Украины, спасет жизни и сократит разрушения на Украине».
Кроме того, он пообещал обсудить с главами МИД и минобороны ЕС увеличение поддержки Киева на фоне атак украинских военных на Курскую область.
В июне президент России Владимир Путин заявил, что Москва будет рассматривать удары ВСУ по территории РФ при участии стран Запада как прямую войну против государства.