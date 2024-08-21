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Боррель призвал снять любые ограничения на удары по территории России
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Он считает, что это приблизит мирные переговоры между Москвой и Киевом undefined
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Боррель призвал снять любые ограничения на удары по территории России

Он считает, что это приблизит мирные переговоры между Москвой и Киевом

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заявил, что выступает в поддержку отмены любых ограничений на удары по территории России, полагая, что это защитит Украину и приблизит мирные переговоры.


По мнению дипломата, это также «укрепит самооборону Украины, спасет жизни и сократит разрушения на Украине».

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Кроме того, он пообещал обсудить с главами МИД и минобороны ЕС увеличение поддержки Киева на фоне атак украинских военных на Курскую область.


В июне президент России Владимир Путин заявил, что Москва будет рассматривать удары ВСУ по территории РФ при участии стран Запада как прямую войну против государства.

#ес #украина #боррель
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