Боррель призвал снять любые ограничения на удары по территории России

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заявил, что выступает в поддержку отмены любых ограничений на удары по территории России, полагая, что это защитит Украину и приблизит мирные переговоры.





По мнению дипломата, это также «укрепит самооборону Украины, спасет жизни и сократит разрушения на Украине».