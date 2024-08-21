Балицкий сообщил о воссоздании в Запорожской области казачьего войска

Как подчеркнул глава региона, войско традиционно было одним из оплотов государственности, хранителем традиционных ценностей, образцом самоотверженного служения своей стране.





«Подписал указ об утверждении уставов казачьих обществ. Также разработан проект указа об утверждении положения о рабочей группе по делам казачества», — написал Балицкий в своем Telegram-канале.





Балицкий отметил, что процесс регистрации казачьих войск начнется в этом году, и это важный этап, определяющий «возрождение истинного запорожского казачества».





Он добавил, что казаки «с первых дней принимают участие в специальной военной операции, вступают в отряд «БАРС-32» добровольческого батальона имени Судоплатова и стоят на защите Запорожской земли».