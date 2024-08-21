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Балицкий сообщил о воссоздании в Запорожской области казачьего войска
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Глава региона подписал соответствующий указ undefined
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Балицкий сообщил о воссоздании в Запорожской области казачьего войска

Глава региона подписал соответствующий указ

Запорожское казачье войско будет воссоздано в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

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Как подчеркнул глава региона, войско традиционно было одним из оплотов государственности, хранителем традиционных ценностей, образцом самоотверженного служения своей стране.


«Подписал указ об утверждении уставов казачьих обществ. Также разработан проект указа об утверждении положения о рабочей группе по делам казачества», — написал Балицкий в своем Telegram-канале.


Балицкий отметил, что процесс регистрации казачьих войск начнется в этом году, и это важный этап, определяющий «возрождение истинного запорожского казачества».


Он добавил, что казаки «с первых дней принимают участие в специальной военной операции, вступают в отряд «БАРС-32» добровольческого батальона имени Судоплатова и стоят на защите Запорожской земли». 

#казаки #запорожская область #балицкий
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